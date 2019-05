Stiri pe aceeasi tema

- Justitia din Venezuela a ordonat joi arestarea opozantului Leopoldo Lopez, care s-a refugiat marti la Ambasada Spaniei, potrivit unui anunt al Curtii Supreme, relateaza AFP si Reuters. ''Tribunalul a decis emiterea unui mandat de arestare serviciilor de informatii (Sebin) vizandu-l pe cetateanul…

- 'Da, suntem in plina lupta, moralul trebuie sa fie ridicat la maximum in aceasta lupta pentru dezarmarea tuturor tradatorilor, a tuturor pucistilor', a afirmat Maduro, care s-a exprimat, inconjurat de soldati, intr-un discurs radiotelevizat in cursul diminetii. Cu o zi in urma, seful statului…

- Germania si aliatii sai europeni vor continua sa il sustina pe Juan Guaido, liderul opozitiei si presedintele autoproclamat al Venezuelei, a informat ministrul german de Externe Heiko Maas miercuri dupa ce guvernul de la Caracas l-a expulzat pe ambasadorul german, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, care se pregateste sa revina luni la Caracas dupa un mini-turneu in America de Sud, a avertizat duminica seara ca daca regimul lui Nicolas Maduro incearca sa il retina, "aceasta ar fi una din ultimele sale greseli", informeaza AFP. "Incercarea…

- Tajani a insistat la ONU asupra recunoasterii acordate de institutiile europene opozantului Juan Guaido ca presedinte interimar autoproclamat, apreciind ca actul de autoproclamare al opozantului venezuelan respecta prevederile constitutionale, in contextul in care realegerea lui Nicolas Maduro in…

- Presedintele Parlamentului European Antonio Tajani a respins joi o posibila interventie militara in Venezuela si a apreciat ca o eventuala arestare a presedintelui interimar autoproclamat Juan Guaido ar constitui 'o declaratie de razboi politic', transmite vineri EFE. Tajani a insistat la ONU…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, sustinator al liderului de la Caracas, Nicolas Maduro, a dezmintit marti afirmatiile potrivit carora responsabili venezueleni de rang inalt au fugit in Turcia, relateaza AFP. "Nimeni nu a fugit din Venezuela pentru a se refugia in tara mea", a declarat…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate în Venezuela doar în cazul în care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass.…