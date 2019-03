Stiri pe aceeasi tema

- Autoproclamatul presedinte interimar venezuelean Juan Guaido doreste declararea starii de urgenta in Venezuela in legatura cu penele de curent din tara, relateaza luni agentia DPA. Adunarea Nationala, aflata sub controlul opozitiei, ar trebui sa declare stare de urgenta nationala in cadrul unei reuniuni…

- Juan Guaido, liderul opoziției de la Caracas, a aunțat ca va cere Adunarii Naționale, legislativul Venezuelei, sa decreteze stare de urgența ca urmare a unei penei masive de electricitate, despre care președintele Nicolas Maduro a afirmat ca a fost cauzata de un "atac cibernetic internațional", informeaza…

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei...

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- Peste 2.000 de interventii ale pompierilor au avut loc in ultimele 24 de ore pentru indepartarea efectelor ploii inghetate, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile. El a precizat ca mai sunt in desfasurare 60…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei Juan Guaido, sustinut tot mai puternic in plan international, isi sporeste duminica presiunile in favoarea alegerilor, convocand o noua manifstatie si oferindu-le o amnistie militarilor care intorc spatele sefului statului Nicolas Maduro, relateaza AFP, conform…

- E-Distributie Muntenia si E-Distributie Dobrogea au declarat situatii de urgenta sambata din cauza retelelor de inalta tensiune afectate de ploaia inghetata, care au lasat fara curebt electric zeci de localitati din judetele Ilfov, Giurgiu, Ialomita si Calarasi, mai mult de 100 de echipe de interventie…

- SUA nu vor recunoaste legitimitatea presedintelui venezuelean recent reales Nicolas Maduro si va creste presiunea impotriva regimului sau, a declarat joi consilierul pentru securitatea nationala al Casei Albe, John Bolton, citat de AFP. 'SUA nu vor recunoaste investitura nelegitima a dictatorului…