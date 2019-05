"Unele persoane nu s-au tinut de cuvant (...) Acest lucru nu inseamna ca nu o vor face in curand", a explicat Juan Guaido in legatura cu acest apel lansat la 30 aprilie in zori in apropiere de o baza militara la Caracas, tentativa de revolta esuand in cele din urma in cursul zilei.

"Este evident ca astazi nemultumirea este generalizata, iar fortele armate nu fac exceptie", a spus liderul opozitiei, recunoscut presedinte interimar de circa 50 de tari, printre care si SUA.

"Au loc discutii cu responsabili civili si militari", a dat asigurari presedintele Parlamentului, in varsta…