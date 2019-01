Venezuela: Juan Guaido, plan pentru scoaterea țării din criză 'Vom lucra pentru a stabiliza economia, pentru a raspunde imediat la urgentele umanitare, pentru restabilirea serviciilor publice si depasirea saraciei', subliniaza intr-o postare de pe Twitter deputatul social-democrat de 35 de ani, sef al legislativului de la Caracas. 'Stim cum sa ajungem aici', a adaugat el, dupa o noua serie de manifestatii care au reunit miercuri mii de simpatizanti ai sai pentru a convinge armata sa se alature opozitiei. Hotarat sa nu cedeze terenul, presedintele Nicolas Maduro, a carui legitimitate este contestata de opozitie, a convocat o conferinta de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China și Rusia au denunțat marți noile sancțiuni americane, care strâng lațul în jurul președintelui socialist Nicolas Maduro, cu o zi înainte de noile proteste la apelul opozantului autoproclamat președinte Juan Guaido, scrie AFP."Autoritațile legitime din Venezuela considera…

- Președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a facut apel la noi manifestații, miercuri și sâmbata, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul susținator al președintelui ales Nicolas Maduro, scrie AFP."Miercuri dupa amiaza, începând…

- Australia îl recunoaște pe președintele Adunarii Naționale a Venezuelei, Juan Guaido, ca președinte interimar al Venezuelei pâna la desfașurarea alegerilor, a declarat ministrul australian de externe luni conform AFP.Recunoașterea lui Guaido de catre Australia vine dupa gesturile…

- Numarul persoanelor interesate de perfectionare si formare profesionala a crescut in Europa de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2016, cea mai ridicata…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Sport pentru Toti, in parteneriat cu Federatia Romana de Judo si European Judo Union, organizeaza in perioada 7-9 decembrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Campionatul European al Cluburilor la Judo – Liga Europei si Liga Campionilor (masculin…

- Autor: Petru ROMOȘAN Minunea n-a tinut nici macar trei zile. Nici votul impotriva Romaniei din Parlamentul European (au votat impotriva tarii si europarlamentari romani, pretinsi liberali, democrati, „milenaristi” - in fapt, niste cozi de topor ale neosecurismului antinational !), nici raportul MCV…

- Acest rezultat a dus la un sold negativ pentru Uniunea Europeana, de minus 22 miliarde de euro, in comparatie cu restul lumii. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Anul trecut, statele membre care au inregistrat…

- Cele mai mari ferme aparțin strainilor, in mare parte veniți din Asia, nu celor autohtoni sau celor din Uniunea Europeana. Mai mult de 60% din cifra de afaceri pe care a produs-o agricultura anul trecut, respectiv 79 de miliarde de lei, a fost realizata de firmele cu acționariat din afara țarii,…