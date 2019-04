Venezuela: Juan Guaido nu mai are imunitate si poate fi arestat Adunarea Constituanta venezueleana i-a ridicat marti imunitatea si a autorizat urmarirea penala pentru uzurpare de functie impotriva presedintelui parlamentului, Juan Guaido, recunoscut ca presedinte interimar de peste 50 de tari.



Adunarea Constituanta a votat in unanimitate pentru "a autoriza continuarea urmarii penale angajate contra deputatului" opozitiei Juan Guaido in fata Curtii Supreme, a anuntat presedintele acestei institutii, Diosdado Cabello.



Marti, liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat ca se teme ca va fi arestat in zilele urmatoare dupa decizia Curtii…

Sursa articol si foto: business24.ro

