- Pentru a doua oara in interval de cateva saptamani, delegatii ale celor doua tabere s-au reunit in aceasta saptamana in Norvegia pentru discutii ce urmaresc gasirea unei solutii la criza politica ce afecteaza tara de mai multe luni. 'Partile si-au demonstrat vointa de a avansa in cautarea unei solutii…

- Ministrul venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, a facut apel Statelor Unite sa aleaga dialogul și sa puna capat "amenințarii militare" împotriva țarii sale, relateaza Medifafax, citând site-ul agenției Dpa. "Nu vrem un razboi în Venezuela, ne pregatim pentru…

- Un general venezuelean, Ramon Rangel, indeamna fortele armate sa se ridice impotriva presedintelui Nicolas Maduro, care se sprijina pe sustinerea armatei pentrua ramane la putere, dupa ce liderul opozitiei Juan Guaido s-a autoproclamat in ianuarie presedintel interimar, relateaza Reuters, scrie news.ro.Ramon…

- Richard Blanco, deputat din opozitia venezueleana si unul dintre cei zece parlamentari venezueleni inculpati pentru sprijin acordat rebeliunii esuate din 30 aprilie conduse de Juan Guaido, a anuntat joi ca s-a refugiat la resedinta ambasadorului Argentinei la Caracas, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Opozantul venezuelean Juan Guaido a denuntat miercuri arestarea de catre serviciile de informatii a colaboratorului sau apropiat Edgar Zambrano, vicepresedinte al Adunarii Nationale, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Alertam poporul venezuelean si comunitatea internationala: regimul l-a ridicat…

- Opozantul venezuelean Juan Guaido a denuntat miercuri arestarea de catre serviciile de informatii a colaboratorului sau apropiat Edgar Zambrano, vicepresedinte al Adunarii Nationale, relateaza AFP. "Alertam poporul venezuelean si comunitatea internationala: regimul l-a ridicat pe prim-vicepresedintele"…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, a sugerat ca ia în considerare sa ceara Americii sa lanseze o interventie militara împotriva regimului Nicolas Maduro, relateaza BBC.”Cred ca poziția președintelui (Donald) Trump este foarte ferma, ceea ce apreciem, așa cum o face întreaga…