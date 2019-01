Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Moscova îndeamna toate țarile sa renunț la intenția de a interveni militar în Venezuela, a declarat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax. "Exista semne din partea unor capitale ca intervenția militara nu este exclusa.…

- Pe 23 ianuarie 2019, purtatorul de cuvant al National Assembly din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedintele interimar al tarii in urma masivelor proteste de strada impotriva guvernarii lui Nicolas Maduro. Administratia SUA l-a recunoscut imediat, iar Canada i-a urmat, scrie Quartz.

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…

- O revolta militara dejucata, proteste violente în capitala și marșuri planificate de opoziție la nivel național - acesta este contextul în care președintele Venezuelei se zbate sa supraviețuiasca la putere. Nicolas Maduro a mai învins amenințari la adresa regimului sau, dar aceasta…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- De teama unei intervenții militare americane, in urma careia ar putea fi inlaturat de la putere, liderul de la Caracas, Nicolas Maduro, a invitat armata rusa pe teritoriul Venezuelei. Considerat un dictator care a...