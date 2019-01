Stiri pe aceeasi tema

- Președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, nu poate prelua puterea fara colaborarea armatei. Generalii dețin poziții cheie in guvern și in sectoare economice și deocamdata nu au renunțat la Nicolas Maduro. Așa ca armata este arbitrul acestei crize sud americane.

- Atasatul militar al Venezuelei la Washington, col. Jose Luis Silva, a declarat sambata ca nu-l mai recunoaste pe Nicolas Maduro drept presedinte legitim al tarii si a facut apel la "fratii militari" sa-l sustina pe presedintele autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP. "Biroului atasatului militar nu…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Vladimir Padrino, ministrul Apararii din Venezuela, a declarat joi ca Nicolas Maduro este „presedintele legitim al tarii”, scrie Reuters, relateaza News.ro.Padrino a adaugat ca liderul opozitiei, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, intentioneaza sa dea o lovitura…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona si-a exprimat joi sustinerea pentru presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si a asigurat ca "in Venezuela guverneaza poporul", dupa ce Juan Guaido, reprezentant al opozitiei, s-a autoproclamat miercuri presedinte, informeaza EFE. "Nu ma voi schimba.…

- "Frate Maduro, tine-ti capul sus, Turcia este alaturi de tine!", i-a spus seful statului turc lui Maduro in cursul acestei convorbiri telefonice, potrivit purtatorului de cuvant al presedintiei turce Ibrahim Kalin.Kalin a distribuit de asemenea pe Twitter hashtag-ul #NoisuntemMADURO in…

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…