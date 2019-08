Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a declarat joi ca ia în considerare posibilitatea de a declara Venezuela zona de carantina sau de a aplica o blocada, în contextul în care SUA intensifica presiunile pentru a-l determnia pe Nicolas Maduro sa renunțe la putere, scrie Reuters. Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare sa instituie "carantina" sau o blocada in cazul Venezuelei, in scopul intensificarii presiunilor asupra presedintelui Nicolas Maduro pentru a renunta la putere, relateaza Reuters. Trump nu a precizat cand sau cum o astfel de blocada…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro ar putea efectua o vizita oficiala în Rusia anul acesta, a declarat ministrul venezuelean de Externe, Joge Arreaza, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Tass. "Cred ca președintele Maduro va vizita Rusia pentru a semna noi înțelegeri…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat vineri ca opoziția nu are niciun plan privind participarea la o noua runda de mediere în Norvegia, dupa ce eforturile privind rezolvarea crizei venezuelene s-au încheiat luna trecuta fara un rezultat, relateaza Reuters citat de Mediafax.Discuțiile…

- Ministrul venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, a facut apel Statelor Unite sa aleaga dialogul și sa puna capat "amenințarii militare" împotriva țarii sale, relateaza Medifafax, citând site-ul agenției Dpa. "Nu vrem un razboi în Venezuela, ne pregatim pentru…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus luni organizarea de alegeri parlamentare anticipate, în contextul în care Parlamentul de la Caracas este condus de opoziție, potrivit Reuters citat de Mediafax.Opoziția, condusa de Juan Guaido, a câștigat alegerile parlamentare din…

- Un general venezuelean, Ramon Rangel, indeamna fortele armate sa se ridice impotriva presedintelui Nicolas Maduro, care se sprijina pe sustinerea armatei pentrua ramane la putere, dupa ce liderul opozitiei Juan Guaido s-a autoproclamat in ianuarie presedintel interimar, relateaza Reuters, scrie news.ro.Ramon…

- Moscova nu intentioneaza sa sporeasca numarul specialistilor militari rusi in Venezuela, a declarat joi pentru agentia de presa RIA Novosti vicepremierul rus Iuri Borisov, potrivit Reuters potrivit Agerpres 'Nici nu ne-am gandit la asa ceva', sustine el. Anterior, ministrul de externe…