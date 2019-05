"Frontierele cu Brazilia si Aruba sunt din nou active", a declarat Tareck El Aissami intr-un discurs televizat, explicand in acelasi timp ca granitele Venezuelei cu Columbia si cu celelalte insule olandeze (Bonaire si Curacao) raman inchise.



"Dorim sa stabilim un dialog sincer" cu Brazilia si Aruba, a adaugat vicepresedintele venezuelean, informeaza Agerpres.



Anuntul survine in contextul in care Venezuela si Brazilia au relatii tensionate de la venirea la putere in ianuarie a presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro. Acesta a fost intotdeauna virulent la adresa guvernului…