- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca la 4 iunie vor fi puse in circulatie noi bancnote, eliminand trei zerouri de pe actualul bolivar pentru a combate inflatia uriasa care loveste tara, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Lima a reafirmat luni ca presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, nu este binevenit la summitul Americilor organizat la 13 si 14 aprilie si a avertizat ca liderul de la Caracas poate intra in Peru numai in calitate de "turist", relateaza AFP. "Peru este tara gazda si ea decide pe cine invita. Peru i-a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru aprobarea planului de fundamentare a aderarii la moneda Euro in 2024, din care vor face parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii,…

- Datorita unei cutii cu alimente – subventie guvernamentala – in valoare de 0,12 dolari (n.red: 45 de bani), presedintele Nicolas Maduro are o sansa mare de a castiga urmatoarele alegeri prezidentiale, potrivit Quartz. Cutiile contin orez, ulei de gatit, grane si lapte praf, printre altele,…

- Miguel Rodriguez Torres, un fost ministru de interne si al justitiei in mandatul presedintelui Venezuelei Nicolas Maduro, a fost arestat marti sub acuzarea de a fi planificat un complot impotriva armatei venezuelene, a anuntat guvernul, relateaza AFP. In varsta de 54 de ani, acest general in rezerva…

- Deal-ul a fost anuntat dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. Aceasta a fost prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017.Arabia Saudita si Egipt, cele mai populate si mai bogate…

- Presedintele Nicolas Maduro a anuntat o crestere cu 58% a salariului minim din Venezuela si o crestere cu 67% a alimentelor servite populatiei drept ajutoare guvernamentale, potrivit CNN. Salariul minim ajunge la 164.885 de bolivari, care reprezinta doar 6,13 dolari la cursul actual de schimb.…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- Unii dintre noi isi amintesc de inflatia galopanta a anilor 90, care a depasit la un moment dat 300%. Acum, in Venezuela este peste 4.000%. In conditiile in care vorbim de statul cu cele mai mari rezerve de petrol din lume.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o ofertă privată de 38,4 milioane de…

- O companie din Venezuela vrea sa atraga angajații cu un bonus ”motivațional” de 144 de oua. O firma de securitate din Venezuela cauta sa atraga viitori angajați cu un bonus ”motivațional” de 144 de oua pentru prestația buna la locul de munca, pe langa cei 10 dolari, salariul lunar. Avand in vedere criza…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- Majoritatea monedelor de la marginea zonei euro s-au depreciat fata de cea unica, in conditiile mentinerii unei aversiuni mai mari fata de risc, generata de situatia tensionata manifestata pe marile piete financiare si de actiuni. Leul a facut exceptie de la aceasta evolutie si media euro a scazut usor,…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, sustine ca Statele Unite iau in considerare interzicerea importurilor de petrol din Venezuela. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Cursul euro a scazut de la 4,6582 la 4,6551 lei, pe fondul unei tendințe de apreciere a monedelor la nivel regional. Tranzacțiile s-au realizat între 4,649 și 4,658 lei iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,654 – 4,657 lei. Media dolarului american a urcat de la 3,7442…

- Moneda nationala isi va reveni pana la finalul anului, ajungand aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici.

- Guvernul spaniol l-a declarat 'persona non grata' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP.'Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala si din aceasta cauza a decis…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi el s-a apreciat cu aproape trei bani in raport cu moneda americana, dar s-a depreciat cu peste 13 bani fața de moneda unica europeana. Astfel, pentru 25 ianuarie Banca Naționala a Moldovei a fixat…

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale înainte de sfârsitul lunii aprilie, considerând ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta de la Caracas,…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Banca Naționala a Romaniei anunțat un curs de 4,6679 lei/euro, marcand al treilea minim istoric consecutive inregistrat de moneda naționala in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. Dolarul american, cotat indirect…

- Printre persoanele aflate pe lista celor supusi sanctiunilor europene se afla ministrul de interne Nestor Reverol, seful serviciilor de informatii Gustavo Gonzalez Lopez si vicepresedintele Partidului Socialist (de guvernamant), Diosdado Cabello. ''Masurile restrictive au ca scop sa contribuie…

- Ministrii de externe din statele Uniunii Europene au decis, luni, sa impuna inghetarea activelor bancare si interdictii de calatorie impotriva a sapte colaboratori apropiati ai presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ca raspuns la cazurile de incalcare a legii de regimul de la Caracas pe fondul…

- Banca Naționala a Romaniei a afișat cursul valutar pentru vineri, 19 ianuarie. Procentele sunt ingrijoratoare. Euro a crescut semnificativ, iar Leul a ajuns la cel mai slab nivel din istorie, fața de principalele valute.

- Euro atinge un nou maxim istoric fața de leu. Moneda unica depașește pentru prima data pragul de 4,66 lei, de cand a fost pusa in circulație. Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6614 lei/euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeana. Dolarul american, cotat indirect…

- Acceptarea de catre presedintele Iohannis a unui nou premier PSD-ALDE a detensionat situatia negativa din piata valutara dar si marcarile de profit au permis leului sa se aprecieze comparativ cu euro. Cursul monedei unice a scazut de la 4,6573 la 4,6514 lei, dupa cresterea de marti la maximul istoric…

- Presedintele tarii, Nicolas Mauduro, care pune problemele financiare ale Venezuelei pe seama preturilor mici la petrol si acuza un „complot american”, menit sa-l inlature de la putere, a ordonat ieftinirea alimentelor de baza, pentru a contracara hiperinflatia de proportii astronomice. Dupa reducerea…

- Președintele FRH se declara optimist inaintea turneului de calificare al naționalei masculine in play-off-ul pentru Campionatul Mondial din 2019. „Nu neaparat caștigarea Trofeului Carpați ma face sa fiu optimist inaintea acestui turneu de calificare, ci modul in care baieții au pregatit in ultima luna…

- Increderea bancii centrale in politicile economice ale PSD-ALDE este una redusa, astfel ca ea a decis ieri sa majoreze, dupa aproape patru ani de stabilitate, dobinda sa cheie. CA al BNR a majorat dobanda de politica monetara de la minimul istoric de 1,75 la 2%, incepand cu data de 9 ianuarie. O astfel…

- Prima saptamana din 2018 a fost una pozitiva pentru leu, care a reusit sa recupereze din terenul pierdut la sfarsitul anului trecut comparativ cu cele mai importante valute. In data de 2 ianuarie euro a atins pe pietele internationale un varf de 4,683 lei, nivel care nu a mai fost vreodata. In schimb,…

- Dogecoin, o moneda virtuala derivata din Litecoin, al carei nume provine din ”fenomenul” de pe Internet Doge, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine…

- Bitcoin versus Ripple reprezinta o tema de discutie actuala ce naste numeroase polemici printre fanii criptomonedelor. Cu o crestere de peste 1.000% in ultima luna, moneda digitala Ripple, dezvoltata de catre un start-up cu sediul in San Francisco, capata din ce in ce mai multa popularitate.…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg. Moneda virtuala a scazut luni, la New York, la 13.624,56 dolari pe unitate, fiind cu 4,8% sub…

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Petro, moneda virtuala a Venezuelei, va fi lansata in cateva zile si va avea in spate 5,3 miliarde de barili de petrol cu o valoare de 267 miliarde de dolari, aceasta avand rolul de a scoate tara din criza financiara profunda cu care se confrunta, a anuntat guvernul socialist al acesteia, potrivit…

- Anul 2017 a fost un an in care leul s-a depreciat cel mai mult in raport cu euro, atingand minime istorice record, in care indicatorul ROBOR a revenit la maximele din 2014, generand creșterea dobanzilor la creditele in lei, in care prețurile au crescut și puterea de cumparare s-a diminuat. Moneda naţională…

- Moneda nationala a atins în toamna acestui an, pe 21 noiembrie, cea mai slaba cotatie istorica în raport cu euro, respectiv 4,6551 de lei/euro, iar ROBOR-ul la trei luni a urcat la 2,22% pe data de 5 decembrie, revenind la valoarea înregistrata în toamna lui 2014. …

- Nicolas Maduro, presedinte al Venezuelei din 2013, a supravietuit unui cocteil exploziv de incercari care pe alti sefi de stat i-ar fi doborat demult. Insa liderul venezuelean se tine tare si chiar vizeaza un nou mandat in 2018, comenteaza AFP. Pe plan economic, Venezuela a fost grav afectata…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

