Venezuela: Inflatia a fost de 130.060% in 2018

- Pentru a doua oara in interval de cateva saptamani, delegatii ale celor doua tabere s-au reunit in aceasta saptamana in Norvegia pentru discutii ce urmaresc gasirea unei solutii la criza politica ce afecteaza tara de mai multe luni. 'Partile si-au demonstrat vointa de a avansa in cautarea unei solutii…

- Inflatia a fost de 130.060% in 2018 in Venezuela, unde economia s-a contractat cu 47,6% intre 2013 si 2018, potrivit datelor comunicate marti de Banca centrala a tarii, primele pe care le dezvaluie dupa trei ani. Potrivit Băncii centrale, inflaţia a fost de 274,4% în 2016, 862,6% în…

- Organizatia de aparare a drepturilor omului denunta 'executii extrajudiciare selective, detentii arbitrare, precum si decese si raniri provocate prin utilizarea excesiva a fortei de catre guvernul lui Nicolas Maduro in mod sistematic si generalizat', potrivit unui raport prezentat marti in Mexico.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut, in luna aprilie 2019, pana la 1,7%, de la un nivel de 1,4% inregistrat in luna martie, arata o estimare preliminara publicata, vineri, de Eurostat, informeaza AFP. Cifra comunicată de Eurostat este superioară estimărilor analiştilor…

- Venezuela se afla intr-o stare critica, oamenii au ajuns in situatia in care sunt nevoiti sa fure pentru a supravietui. Nicolas Maduro, actualul presedinte, refuza ajutorul americanilor in timp ce tara se lupta cu o rata a inflatiei de 380.000%, relateaza Bloomberg.