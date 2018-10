Venezuela înfiinţează o poliţie pentru migraţie şi anunţă un nou sistem de plată pentru paşapoarte Venezuela a infiintat vineri o politie speciala pentru migratie si a anuntat ca de luna viitoare taxele de eliberare a pasapoartelor vor fi achitate in petro, criptomoneda lansata anul acesta de guvernul de la Caracas, informeaza Reuters.



Potrivit ONU, circa 2,6 milioane din cei 30 de milioane de venezueleni s-au refugiat in alte tari, in special in America de Sud. Aproximativ 1,9 milioane de oameni au ales migratia in urma agravarii crizei economice din Venezuela dupa 2015. Moneda nationala s-a depreciat cu peste 99%, iar Congresul controlat de opozitie estimeaza ca inflatia anuala…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

