Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a impus joi noi sanctiuni 'dure' impotriva Venezuelei, acuzata ca face parte, alaturi de Cuba si Nicaragua, dintr-o 'troica a tiraniei' in America Latina, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni vizeaza in special sectorul aurului, iar masurile punitive impotriva Cubei au…

- Adunarea Generala a ONU se va pronunta joi, ca in fiecare an dupa 1992, asupra unei rezolutii neconstrangatoare care indeamna SUA sa ridice embargoul lor impotriva Cubei, pe care Washingtonul intentioneaza sa o acuze de incalcari ale drepturilor omului, informeaza AFP. Rezolutia fusese aprobata anul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, da asigurari ca vrea sa continue dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, in pofida unor demersuri ”neprietenoase” ale Washingtonului, relateaza The Associated Press.Putin i-a spus marti consilierului pe probleme de securitate nationala al Casei Albe,…

- "Casa Alba a insarcinat Bogota cu uciderea lui Maduro", a declarat presedintele venezuelean intr-un comunicat difuzat la radio si televiziune. "De aceea ei imi spun dictator, pentru ca orice se poate face impotriva unei dictaturi'', a adaugat el. Nicolas Maduro nu a oferit nicio dovada…

- "Casa Alba a insarcinat Bogota cu uciderea lui Maduro", a declarat presedintele venezuelean intr-un comunicat difuzat la radio si televiziune. "De aceea ei imi spun dictator, pentru ca orice se poate face impotriva unei dictaturi'', a adaugat el.Nicolas Maduro nu a oferit nicio dovada pentru…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, 26 septembrie, la New York, Statele Unite, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei. „Cu siguranta as fi deschis in legatura cu o…

- La summitul din iunie din Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump au ajuns la un acord care prevede renuntarea de catre Phenian la programul sau nuclear, insa cele doua tari inca nu au facut pasi concreti pentru a atinge acest obiectiv."Mingea este…

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…