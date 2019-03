Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela a fost in bezna ore in sir din cauza unei pene de curent majora, care a afectat o mare parte din regiunile tarii. La Caracas, mii de oameni au fost nevoiti sa mearga pe jos la munca ore intregi...

- Caracasul si aproape intreaga Venezuela erau afectate de o uriasa pana de curent, atribuita de catre Guvernul presedintelui Nicolas Maduro unei sabotari a principalei centrale venezuelene, relateaza News.ro.

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama ''imperialismului american'' o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite DPA. Intr-un mesaj pe Twitter, Maduro a scris despre "razboiul electric anuntat si dirijat de…

- Statele Unite au pastrat un canal diplomatic cu puterea liderului socialist Nicolas Maduro in Venezuela, desi il considera ilegitim si au recunoscut autoritatea opozantului Juan Guaido ca "presedinte interimar", a declarat miercuri emisarul american Elliott Abrams, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Dumitru Dragomir susține ca a fost martor ieri la o discuție in care o echipa, n-a vrut sa-i dea numele, a oferit 4 milioane de euro pentru Ianis Hagi (20 de ani). "Am participat aseara la o discuție in care s-au oferit 4 milioane de euro pe Iains Hagi. Nu cred ca Gica Hagi a fost de acord. Hagi n-a…

- "Iesirea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este deopotriva trista, cat si ingrijoratoare. Si o consider iesire, nu declaratie politica, pentru ca refuz sa cred ca acesta este nivelul discursului unui barbat in Romania anului 2018. Cu aceeasi mahnire constat ca s-a depasit cu mult proprietatea termenilor…

- Bezna totala pe strada Gen. Ștefan Gușe, cea pe care se afla și Penitenciarul Bacau. Mai mulți bacauani s-au plans de faptul ca noaptea, pentru cei care trebuie sa mearga la serviciu, este o mare problema lipsa iluminatului public. „Deținuții au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Situația in acest moment in județul Gorj: 30 linii de curent total afectate; 12 -parțial afectate; 362 de puncte de transformare afectate; 40 de localitați fara curent electric; 48 de echipe acționeaza pentru remedierea defectiunilor, iar 28485 consumatori afectati. Articolul Aproape 30.000 de gorjeni…