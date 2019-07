Venezuela, în beznă. Guvernul acuză "atacuri electromagnetice" Pana de curent s-a produs la Caracas la 20:41 GMT si a afectat, printre altele, reteaua de distributie a apei, serviciile de transport public si legaturile telefonice. Intreruperea furnizarii curentului electric a afectat, de asemenea, cel putin jumatate din cele 23 de state venezuelene, potrivit utilizatorilor de Twitter. "Primele elemente ale anchetei realizate in regiunea Caroni (din sudul Venezuelei) sugereaza ca este vorba de un atac electromagnetic vizand sa afecteze sistemul de productie hidroelectric" a explicat ministrul comunicarii Jorge Rodriguez, care a promis ca reteaua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

