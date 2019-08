Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul venezuelean este dispus sa relanseze discuțiile cu opoziția, care au fost întrerupte dupa ce Statele Unite au impus noi sancțiunii asupra țarii, a declarat joi ministrul de Externe, Jorge Arreaza, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Dpa. "Președintele Nicolas…

- Dialogul a fost suspendat prin decizia din 7 august a presedintelui Venezuelei, care a anulat participarea delegatiei oficiale la negocierile din Barbados, mediate de Norvegia. Acesta a fost modul in care Maduro a decis sa protesteze fata de noile sanctiuni impuse guvernului sau de SUA, care il sustin…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat sambata ca este "gata sa ajunga la acorduri" cu opozitia, la trei zile dupa ce a suspendat negocierile cu aceasta, transmite AFP. "Cred in dialogul politic, social, economic pentru ca eu cred in cuvant", a afirmat Maduro intr-un discurs pronuntat la…

- Intr-un text fara caracter obligatoriu adoptat cu 455 de voturi pentru (cu 85 impotriva si 105 abtineri), eurodeputatii reuniti la Strasbourg au cerut ''Consiliului European, statelor membre sa adopte noi sanctiuni care vizeaza autoritatile de stat responsabile de incalcarea drepturilor omului si…

- "Daca negocierile in curs nu duc la niciun rezultat concret, UE va extinde din nou masurile sale tintite", a avertizat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini. UE "si-a exprimat satisfactia si sprijina reluarea negocierilor in Barbados" intre regimul Nicolas Maduro si opozitie si "lanseaza…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE potrivit Agerpres.…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro doreste "dialogul", si nu "un razboi" cu Statele Unite, a afirmat marti seful diplomatiei de la Caracas, Jorge Arreaza, citat de AFP potrivit Agerpres. "Nu ne dorim un razboi in Venezuela", a afirmat ministrul de externe in cursul unei reuniuni…

