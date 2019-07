Stiri pe aceeasi tema

- Venezeula a acuzat marti SUA ca vor sa saboteze dialogul intre guvern si opozitie care a fost reluat de curand in insula Barbados, cu medierea Norvegiei, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres. "Dupa esecul rasunator al tuturor acestor moduri de agresiune impotriva Venezuelei, administratia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro, relateaza AFP si Reuters. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris…

"Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- Orasul Sydney a anuntat marti primele restrictii majore la consumul de apa din ultimul deceniu pentru a face fata unei crize severe provocate de seceta care afecteaza continentul australian, relateaza AFP. Guvernul statului australian New South Wales a declarat ca zona Sydney se confrunta cu una din…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora…

- Intreruperi programate Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor…

- Juan Guaido, liderul autoproclamat al Venezuelei, a declarat ca a inceput „faza finala” a planului de inlaturare de la putere pe președintele Nicolas Maduro. In tot acest timp, in capitala Caracas, trupe care il sprijina pe Nicolas Maduro și altele care l-ar susține pe Guaido sunt aproape de o confruntare.…