Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, nu are dreptul sa detina o functie publica timp de 15 ani, pedeapsa maxima permisa de lege, a declarat joi comisarul Elvis Amoroso, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca administrația SUA nu au impus înca "cele mai stricte sancțiuni" împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolas Maduro, relateaza site-ul postului CNN. "Într-un anumit moment, îmi imaginez ca lucrurile…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a anuntat, printr-un mesaj postat duminica pe Twitter, ca luni se va intoarce la Caracas dupa un mini-turneu in America de Sud si face apel la populatie sa manifesteze cu aceasta ocazie, informeaza AFP.

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al tarii cu putin mai mult de o luna in urma, a declarat joi ca in orasul columbian Cucuta, aflat la granita cu Venezuela, a sosit un avion cu noi ajutoare umanitare din partea SUA, transmite EFE. "In acest moment,…

- Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro, a sugerat ca liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat in momentul intoarcerii din vizita in Columbia, informeaza agenția de știri Dpa preluate de mediafax. "Nu poate ca pur și simplu sa vina și sa plece. Va trebui sa fie…

- Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat daca se intoarce in tara sa dupa vizita efectuata in Columbia, a sugerat presedintele Nicolas Maduro intr-un interviu publicat marti, relateaza dpa. ''Nu poate sa vina si sa plece. El va trebui sa infrunte justitia si aceasta…

- Liderul senatorilor liberali, Florin Citu, a prezentat, la Adevarul Live, cinci teme esentiale pe care PNL ar trebui sa se bazeze in campania electorala: restituirea proprietatilor confiscate de comunisti; eliminarea pensiilor speciale; eliminarea imunitatii parlamentare; concedierea sinecuristilor…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…