Venezuela: Guaido declară că se va ntoarce acasă luni după turneul din America Latină Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat duminica ca se va întoarce acasa luni pentru a conduce noi proteste împotriva președintelui Nicolas Maduro, cu toate ca exista riscul ca autoritațile sa-l aresteze, dat fiind faptul ca a încalcat interdicția de calatorie când a parasit țara saptamâna trecuta, anunța Reuters.

Guaido a parasit Ecuadorul duminica, dupa ce a petrecut ultimele zile într-un turneu prin națiunile din America Latina pentru a le atrage sprijinul, dar nu a dezvaluit unde a mers ulterior sau cum intenționa sa se întoarca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a anuntat, printr-un mesaj postat duminica pe Twitter, ca luni se va intoarce la Caracas dupa un mini-turneu in America de Sud si face apel la populatie sa manifesteze cu aceasta ocazie, informeaza AFP. "Imi anunt intoarcerea in tara. Fac apel…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guiado a declarat sambata ca se va intoarce acasa dupa vizita sa in Ecuador si a facut apel la noi proteste pentru saptamana viitoare impotriva presedintelui Nicolas Maduro, al carui guvern i-a interzis sa calatoreasca in strainatate, informeaza Reuters. …

- Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro, a sugerat ca liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat în momentul întoarcerii din vizita în Columbia, informeaza agenția de știri DPA, citata de Mediafax."Nu poate ca pur și simplu sa vina și sa plece.…

- "Atentie, Venezuela, anuntam oficial CA A INTRAT prima incarcatura cu ajutor umanitar pe la frontiera noatra cu Brazilia. este un mare succes, Venezuela!", scrie Juan Guaido pe Twitter. The Associated Press scrie ca nu a putut confirma ca ajutorul a trecut. Pe de alta parte, manifestatii rivale…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…

- Este haos politic în Venezuela, unde liderul opoziției s-a proclamat presedinte interimar si a fost recunoscut de Statele Unite si alte câteva tari din America de Sud. În acest timp, Nicolas Maduro le-a cerut diplomatilor americani sa paraseasca tara în 72 de…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat, joi, „curajul sutelor de mii de venezueleni care au ieșit în strada pentru libertate”, în fața „alegerii ilegitime a lui Nicolas Maduro”. Într-un mesaj postat pe Twitter, Macron a afirrmat ca „Europa susține…

- La finalul intalnirii, 12 tari din America Latina si Canada au semnat o declaratie destinata sa coordoneze masurile impotriva puterii de la Caraacas. Numai Mexicul, condus de presedintele de stanga Andres Manuel Lopez Obrador, nu a semnat. "Aceasta declaratie poarta un mesaj politic puternic:…