Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au acuzat luni Rusia de ,,escaladarea nesabuita” a situației din Venezuela prin primiterea de avioane militare și de personal în țara lovita de criza, asupra careia SUA a impus multiple sancțiuni, informeaza Reuters. Avioanele rusești și personalul…

- Washingtonul se pregatește sa impuna "sancțiuni foarte importante" asupra instituțiilor financiare din Venezuela, a declarat marți reprezentantul special al Statelor Unite, Elliot Abrams, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Abrams nu a oferit mai multe detalii în…

- Statele Unite au promis luni o "reactie rapida" la orice "amenintare, violenta sau intimidare" impotriva opozantului venezuelean Juan Guaido, recunoscut de Washington ca presedinte interimar, la intoarcerea acestuia la Caracas, informeaza France Presse. "Statele Unite acorda o mare importanta intoarcerii…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, sustinator al liderului de la Caracas, Nicolas Maduro, a dezmintit marti afirmatiile potrivit carora responsabili venezueleni de rang inalt au fugit in Turcia, relateaza AFP. "Nimeni nu a fugit din Venezuela pentru a se refugia in tara mea", a declarat…

- Opozantul Juan Guaido a plecat joi cu un convoi de simpatizanti la frontiera cu Columbia intr-o incercare de a face sa intre in Venezuela ajutorul umanitar trimis de SUA, blocat la granita de armata loiala presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP. Totusi, in cursul diminetii, Guaido, a carui plecare…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate in Venezuela doar in cazul in care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza site-ul agenției Tass. "Daca decizia de a ține astfel…

- Opozantul Juan Guaido, recunoscut de circa 50 de tari ca presedinte interimar al Venezuelei, i-a atentionat duminica pe militari ca a impiedica intrarea ajutoarelor umanitare, depozitate in Columbia, ii transforma aproape in autorii unui genocid deoarece este o "crima impotriva umanitatii", relateaza…

- Opozantul Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, a acuzat armata ca vrea sa 'fure' ajutorul umanitar destinat tarii sale pentru ca acesta sa fie distribuit de catre guvernul lui Nicolas Maduro, informeaza AFP. 'Am primit informatii de la anturajul inaltului…