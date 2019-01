Venezuela. Grupul de la Lima, presiune pe Maduro. 12 țări au SEMNAT La finalul intalnirii, 12 tari din America Latina si Canada au semnat o declaratie destinata sa coordoneze masurile impotriva puterii de la Caraacas. Numai Mexicul, condus de presedintele de stanga Andres Manuel Lopez Obrador, nu a semnat. "Aceasta declaratie poarta un mesaj politic puternic: principalul este, fara indoiala, nerecunoasterea legitimitatii noului mandat al regimului venezuelan", a declarat ministrul peruan de externe, Nestor Popolizio, in cursul unei conferinte de presa. Tarile din Grupul de la Lima i-au mai cerut presedintelui socialist la Venezuelei sa nu isi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

