Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii ar putea demara o intervenție militara in Venezuela, in noaptea de sambata spre duminica, potrivit defenseromania.ro. Informația, potrivit sursei citate, ar fi fost vehiculata in presa internaționala. Venzuela, unul dintre principalii producatori de petrol ai lumii, dar totuși…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- China și Rusia au denunțat marți noile sancțiuni americane, care strang lațul in jurul președintelui socialist Nicolas Maduro, cu o zi inainte de noile proteste la apelul opozantului autoproclamat președinte Juan Guaido, scrie AFP. “Autoritațile legitime din Venezuela considera aceste ...

- Administrația SUA a analizat posibilitatea introducerii de masuri cu scopul eliminarii vanzarile de petrol de catre Venezuela, ca reacție la realegerea președintelui Nicolas Maduro in urma unui scrutin controversat, marcat de numeroase nereguli. Dar, pana in acest moment, Washingtonul nu a luat masuri…

- Presedintele Venezuelei, a anunțat, joi, in fata Curtii Supreme, ca a decis inchiderea ambasadei si consulatelor acestei tari in SUA, dupa ce anterior a decis ruperea relatiilor diplomatice cu Washingtonul in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a-l recunoaste pe opozantul Juan Guaido ca presedinte…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, în contextul în care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax. "Sunt pregatit sa încep…

- Canada va gazdui pe 4 februarie la Ottawa o reuniune de urgenta a Grupului de la Lima privind criza din Venezuela, a facut cunoscut presei luni sefa diplomatiei canadiene, Chrystia Freeland, relateaza AFP preluata de Agerpres. Majoritatea membrilor Grupului de la Lima - alcatuit din Canada…

- Canada va gazdui pe 4 februarie la Ottawa o reuniune de urgenta a Grupului de la Lima privind criza din Venezuela, a facut cunoscut presei luni sefa diplomatiei canadiene, Chrystia Freeland, relateaza AFP. Majoritatea membrilor Grupului de la Lima - alcatuit din Canada si tari din America Latina si…