Un nou cod galben. Se anunţă ploi torenţiale, vijelii şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis cod galben de cantităţi de apă însemnate, valabil în partea de nord a ţării şi parţial în vest ... The post Un nou cod galben. Se anunţă ploi torenţiale, vijelii şi grindină appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]