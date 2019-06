Stiri pe aceeasi tema

- Familiile opozantilor arestati in Venezuela au cerut luni Inaltului Comisar pentru Drepturile Omului, fosta presedinta chiliana Michelle Bachelet, ca, in cadrul apropiatei vizite a sa la Caracas, sa intervina pe langa presedintele Nicolas Maduro pentru eliberarea acestora, transmite AFP potrivit…

- 'Ei nu ar trebui sa fie in inchisoare iar drepturile omului nu sunt respectate', a declarat, intr-o conferinta de presa, Ana Maria Da Costa, sora lui Vasco Da Costa, un opozant arestat din aprilie 2018 pentru 'chemare la rebeliune' si 'tradare de patrie'. Reprezentantul Natiunilor Unite, care…

- Mii de oameni au trecut granita sambata in Columbia pentru a cumpara alimente și medicamente dupa ce președintele venezuelean Nicolas Maduro a redeschis unul dintre punctele de frontiera dintre cele doua tari care au fost inchise in ultimele patru luni, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax.Mii…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, l-a acuzat pe presedintele Nicolas Maduro ca incearca sa isi distruga opozitia printr-o campanie de „terorism statal”, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Guaido, in declaratii acordate The Guardian, a afirmat ca Maduro vizeaza ilegal liderii…

- Peste 2.000 de persoane au fost arestate în Venezuela de la începutul anului din motive politice, cei mai mulți în timpul manifestatiilor împotriva presedintelui Nicolas Maduro, a anuntat marti Foro Penal, un ONG care militeaza pentru apararea drepturilor detinutilor politici,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat, sambata, ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe opozantul Juan Guaido si pe care…

- Ministrul de externe al Venezuelei, Jorge Erreaza, a declarat joi la Damasc ca tara sa doreste sa evite un conflict similar celui care devasteaza Siria din 2011, informeaza France Presse. Din capitala siriana, Erreaza, care a fost primit de presedintele sirian Bashar al-Assad, a acuzat…