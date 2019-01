Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei si sef al Adunarii Nationale (Parlamentul) din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar al Venezuelei, fiind sustinut de mai multe tari, inclusiv Statele Unite, Argentina, Brazilia, Guatemala, Canada, Columbia, Costa Rica, Peru, Chile si Ecuador.

- Cel puțin 16 persoane au murit miercuri in urma protestelor anti-guvernamentale declanșate in Venezuela, a informat portalul de știri El Pitazo, citat de agenția Tass.Sute de protestatari au ieșit sa protesteze in mai multe localitați din Venezuela, cerand demisia lui Maduro. Comisia…

- Pe 23 ianuarie 2019, purtatorul de cuvant al National Assembly din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedintele interimar al tarii in urma masivelor proteste de strada impotriva guvernarii lui Nicolas Maduro. Administratia SUA l-a recunoscut imediat, iar Canada i-a urmat, scrie Quartz.

- Guvernul din Brazilia a anunțat miercuri ca îl recunoaște pe Juan Guaido, liderul opoziției venezuelene și al Adunarii Nationale, ca președinte interimar și declara ca va oferi susținere politica și economica în tranziția Venezuelei catre democrație, relateaza site-ul publicației New York…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat prin telefon cu noul presedinte brazilian Jair Bolsonaro despre cooperare in privinta Venezuelei, combaterea criminalitatii transnationale si despre modalitati de consolidare a relatiilor economice, a informat luni Departamentul de Stat.