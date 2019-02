Venezuela: Erdogan, după acuzele lui Guaido: NU este adevărat! "Nimeni nu a fugit din Venezuela pentru a se refugia in tara mea", a declarat Erdogan dupa ce a fost intrebat pe aceasta tema in cursul unui interviu acordat canalului turc de stiri NTV. "Nu este adevarat", a insistat el. Aceasta afirmatie a fost facuta saptamana trecuta de opozantul venezuelean Juan Guaido, pe care peste 50 de tari, nu si Turcia, l-au recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei. Intr-un mesaj pe Twitter scris sambata, el s-a referit la "responsabili de rang inalt (...) plecati in Turcia". "Daca spune asemenea lucruri, este pentru ca nu cunoaste Turcia",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

