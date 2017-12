Stiri pe aceeasi tema

- 36 de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala, potrivit News.ro. "36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi", a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- "Speram ca va fi pusa in practica in orele viitoare", a spus ea, adaugand ca sarbatoarea Craciunului reprezinta un "moment de reconciliere". Potrivit lui Rodriguez, aceste persoane sunt in prezent inchise atat in penitenciare, cat si in centre de detentie ale armatei. Unele dintre ele au…

- O comisie a Adunarii Constituante venezuelene, proguvernamentala, a recomandat sambata eliberarea a peste 80 de opozanti ai sefului statului, Nicolas Maduro, dintre care unii se afla in arest din 2014, informeaza AFP. Presedinta Adunarii, Delcy Rodriguez, care conduce de asemenea Comisia…

- Venezuela i-a declarat "persona non grata" pe ambasadorul Braziliei, Ruy Pereira, si pe insarcinatul cu afaceri al Canadei, Craib Kowalik, a anuntat sambata presedinta Adunarii Nationale Constituante (ANC) de la Caracas, Delcy Rodriguez, transmite AFP. In cadrul "competentelor Adunarii…

- Statele Unite se afla in spatele unui atac desfasurat luni impotriva unei unitati militare din Venezuela si soldat cu furtul unor arme automate, acuza presedintele venezuelean Nicolas Maduro, citat de AFP.

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Sunt in studiu aliante…

- Europa trebuie sa fie ferma fata de ''dictatura'' lui Nicolas Maduro, au pledat miercuri la Strasbourg opozantii venezueleni Julio Borges si Antonio Ledezma, in cadrul ceremoniei de primire a Premiului Saharov pentru ''libertate de gandire'', decernat de catre Parlamentul European, relateaza AFP,…

- Cea mai inalta cascada din lume se afla in Venezuela și se numește Salto del Angel (Cascada Ingerului), in onoarea pilotului descoperitor, James Angel (inger in dialectul local). El a comunicat lumii despre acest miracol in anul 1933. Cascada se afla ratacita in jungla din sud-estul Venezuelei și face…

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Masurile antiimigrație ale administrației Trump au fost menținute de Curtea Suprema. Potrivit actului normativ, masurile vizeaza șase țari predominant musulmane dar și Coreea de Nord și oficiali ai Venezuelei. Curtea Suprema a Statelor Unite a dat unda verde aplicarii masurilor antiimigrație anunțate…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro, inspirat de modelul bitcoin, a anunțat duminica lansarea monedei virtuale “petro&", bazata pe principala resursa a țarii sale, țițeiul, transmite Reuters.

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Nicolas Maduro vrea un nou mandat de președinte al Venezuelei in 2018 in ciuda faptului ca țara sa trece printr-o criza grava economica și sociala. Vara aceasta zeci de persoane și-au pierdut viața in urma unor proteste violente indreptate impotriva președintelui Maduro și a familiei acestuia. Maduro,…

- In 2018 ''vom avea, grație lui Dumnezeu și poporului, realegerea fratelui nostru Nicolas Maduro ca președinte al Republicii'', a declarat Tareck El Aissami. Scrutinul prezidențial este prevazut in decembrie 2018, dar unii experți sunt de parere ca ar putea fi devansat in luna martie de catre…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va candida in 2018 pentru un nou mandat, a anunțat miercuri vicepreședintele Tareck El Aissami, cu ocazia unei adunari a Partidului Socialist Unit al Venezuelei (PSUV), aflat la putere, transmite AFP. În 2018 ''vom avea, grație lui Dumnezeu…

- Cat de nedreapta este viata cu unele copile care cad in ghearele unor brute. Povestea tinerei de 26 de ani care de 13 ani este in inchisoare fiindca si-a ucis violatorul, e revoltatoare. Toata societatea striga: Eliberati pe Cyntoia! Doar acum au prins glas voci celebre, dupa 13 ani in care o copila…

- Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, l-a desemnat duminica pe generalul-maior Manuel Quevedo in funcția de ministru al Petrolului și președinte al companiei de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA). ...

- Antonio Ledezma, lider al opozitiei venezuelene, a ajuns sambata dimineata la Madrid, impreuna cu familia, dupa ce a fugit din tara sa, potrivit news.ro.Antonio Ledezma a ajuns pe aeroportul Barajas, in jurul orel locale 07.00, purtand pe urmeri steagul Venezuelei, tara pe care a parasit-o…

- Luisa Ortega, fost procuror general al Venezuelei, a cerut joi Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o ancheta asupra unor presupuse fapte de omor si de tortura comise de liderii acestei tari aflate intr-o criza profunda, informeaza AFP. Presedintele "Nicolas Maduro si guvernul sau trebuie…

- S&P a anuntat ca Venezuela se afla in incapacitatea de a rambursa 200 de milioane de dolari, subliniind ca a luat aceasta decizie in urma unei perioade de gratie de 30 de zile cu privire la plata a doua obligatii. „Am scazut cu doua note, la D (default) si am scazut nota emisiunilor pe termen lung in…

- S&P a declarat ca Venezuela a intrat in default partial, sau in incapacitate partiala de plata, dupa ce a ratat plata a doua rate si dupa ce, in urma unei sedinte in Caracas, investitorii nu au fost convinsi ca pot evita starea de default pentru datoria totala de 60 de miliarde de dolari a Venezuelei,…

- Ministrii de Externe UE au adoptat luni sanctiuni economice vizand Venezuela - un embargo asipra vanzarii de armament si au apreciat ca alegerile regionale de luna trecuta nu au facut decat sa agraveze criza politica in aceasta tara, relateaza Reuters. Atente sa nu complice si mai mult situatia in…

- Miniștrii de externe ai țarilor membre UE au adoptat luni sancțiuni impotriva Venezuelei, inclusiv un embargo asupra armelor, ca raspuns la criza politica grava care afecteaza aceasta țara, relateaza dpa și AFP. Venezuela devine astfel prima țara din America Latina care este vizata…

- Statele Unite au adoptat joi sanctiuni impotriva altor oficiali venezueleni, informeaza agentiile internationale de presa. Un comunicat oficial pe site-ul de internet al Departamentului Trezoreriei arata ca sunt vizate 10 persoane, fosti sau actuali oficiali ai guvernului de la Caracas, care "sunt…

- Diego Maradona face circ pe teren. Va juca fotbal alaturi de Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Este binecunoscuta prietenia argentinianului cu diverși dictatori. Președintele venezuelean Nicolas Maduro a anunțat ca va juca marți un meci de fotbal alaturi de Diego Armando Maradona, fosta glorie…

- Dupa o reuniune a consiliului, sursele respective au precizat ca daca guvernul de la Caracas nu va reacționa la avertisment și nu va ameliora fluxul de date, FMI ar putea emite o "declarație de cenzura", conform Agerpres. Joi, președintele venezuelean Nicolas Maduro anunțase ca intenționeaza…

- Fondul Monetar Internațional a avertizat vineri Venezuela ca a omis sa furnizeze datele economice uzuale, au afirmat doua surse ale agenției Reuters din Consiliul FMI. Dupa o reuniune a consiliului, sursele respective au precizat ca daca guvernul de la Caracas nu va reacționa la avertisment…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat joi ca țara sa va incerca sa iși refinanțeze și sa iși restructureze datoriile externe de aproximativ 150 de miliarde de dolari, informeaza AFP. Șeful statului a emis un decret in acest sens și a confirmat ca grupul petrolier de stat PDVSA va achita…

- Opoziția și deținuții politici politici din Venezuela au caștigat joi prestigiosul Premiu Saharov pentru libertatea de gandire acordat de catre Parlamentul European, relateaza dpa. 'Opoziția democratica și deținuții politici din Venezuela sunt câștigatorii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spera sa nu existe „o dinamica crescânda a ratei criminalitati”, mai ales ca Serviciile de Probatiune au luat masuri de supraveghere a celor eliberati, dupa intrarea în vigoare a recursului compensatoriu, potrivit Mediafax. Tudorel…

- In urma intrarii in vigoare a legii privind recursul compensatoriu, 530 de detinuti au fost eliberati din puscarii, pentru conditii de detentie necorespunzatoare. Legea nu face diferenta intre tipurile de infractiuni comise, astfel ca au fost eliberati si puscariasii cu condamnari pentru fapte deosebit…

- Fost si ministru al justitiei, interimar, e drept, Victor Ponta a reactionat, la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce sute de detinuti au fost eliberati din inchisorile romanesti in baza Legii recursului compensatoriu,...

- Mai exact, 529 de detinuti au fost eliberati din penitenciare, iar 3.349 urmeaza sa fie eliberati zilele acestea, din totalul de aproximativ 28.000 de detinuti din puscariile romanesti, se arata intr-un comunicat de presa. USR aminteste ca a atras atentia asupra consecintelor "acestei gratieri mascate…

- Opozitia venezueleana a refuzat miercuri sa-i lase pe cei cinci guvernatori ai sai sa depuna juramantul in fata Adunarii Constituante, ceea ce ar urma sa duca la destituirea lor si la relansarea crizei politice in tara, relateaza AFP. Coalitia MUD, care ii reuneste pe opozantii presedintelui Nicolas…

- Legea care permite eliberarea mai rapida a celor condamnati din cauza conditiilor precare in inchisori intra joi in vigoare, informeaza Digi 24.Recursul compensatoriu, asa cum a fost denumita masura de catre Ministerul Justitiei, spune ca pentru 30 de zile executate in penitenciare care nu respecta…

- Tabara președintelui Nicolas Maduro a invins duminica in 17 state din 23 la alegerile regionale din Venezuela, a anunțat Consiliul Național Electoral (CNE), transmite AFP. Opoziția, data totuși victorioasa în sondaje, nu a câștigat decât cinci state, ultimul…

- Președintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca SUA vor menține sancțiunile impuse regimurilor din Cuba și Venezuela pana la restabilirea libertații politice și religioase in aceste țari, transmite Reuters. "Înfruntam regimuri imprevizibile din Iran pâna în…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, aflat in vizita la Moscova, i-a multumit miercuri omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru ''sprijinul sau politic si diplomatic'', in timp ce Venezuela se confrunta cu o grava criza politica si economica, relateaza AFP. ''Va multumesc pentru sprijinul…

- Presedintele socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, va efectua saptamana aceasta un turneu in strainatate in cadrul caruia se va intalni cu omologii sai rus si belarus, Vladimir Putin, respectivAleksandr Lukasenko, dupa care se va deplasa in Turcia, relateaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Voi…

- “Am fost amenintati in mod rusinos de cel mai criminal imperiu care a existat vreodata si avem obligatia sa ne pregatim pentru a asigura pacea”, a declarat seful statului venezuelean. La doua zile de la decizia presedintelui american Donald Trump de a include Venezuela pe o lista a tarilor cu restrictii…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a cerut marti armatei “sa unga” armele dupa noile sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, care au interzis intrarea anumitor cetateni din Venezuela pe teritoriul american, scrie Agerpres.