- 'Ei nu ar trebui sa fie in inchisoare iar drepturile omului nu sunt respectate', a declarat, intr-o conferinta de presa, Ana Maria Da Costa, sora lui Vasco Da Costa, un opozant arestat din aprilie 2018 pentru 'chemare la rebeliune' si 'tradare de patrie'. Reprezentantul Natiunilor Unite, care…

- Caracasul a invitat-o pe Michelle Bachelet in urma cu mai multe luni, insa Inaltul Comisar a explicat presei ca aceasta vizita nu putea avea loc fara anumite garantii, pe care totusi ONU nu le-a detaliat. In cursul vizitei sale, fosta presedinta chiliana are prevazuta o intalnire cu presedintele…

- Noul ambasador al Chinei la sediul ONU din Geneva, Chen Xu, a indicat joi ca i-a adresat invitatia Inaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, de a veni in vizita in regiunea chineza Xinjiang, vasta regiune unde populatia majoritar uigura se confrunta cu o politica represiva,…

- Norvegia a anuntat sambata ca reprezentanti ai guvernului si ai opozitiei de la Caracas urmeaza sa revina la Oslo, dupa o prima runda de discutii preliminare despre modalitatile de rezolvare a crizei politice din Venezuela.Intr-un comunicat, Ministerul de Externe rus a salutat continuarea…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus organizarea de alegeri anticipate pentru Adunarea Nationala condusa de liderul opozitiei Juan Guaido, conform BBC preluat de news.roVorbind in fata sustinatorilor la Caracas, Maduro nu a stabilit o data pentru vot, care ar urma sa aiba loc in…

- Trupe care-l sprijina pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro si altele care ar fi trecut de partea opozantului Juan Guaido sunt aproape de o confruntare in capitala Caracas, unde situatia este confuza, relateaza marti agentiile AFP si EFE. Guvernul a denuntat o ''tentativa…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe opozantul Juan Guaido si pe care…