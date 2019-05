Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Constituanta din Venezuela, in intregime favorabila presedintelui Nicolas Maduro, se pregateste sa ridice imunitatea deputatilor parlamentului, singura institutie controlata de opozitie, care au sustinut revolta militara esuata de marti, a anuntat duminica numarul doi al puterii chaviste, relateaza…

- Adunarea Constituanta a Venezuelei, susținatoare a președintelui Nicolas Maduro, se pregatește sa ridice imunitatea deputaților Parlamentului, singura instituție condusa de opoziție, care au susținut marți revolta militara eșuata, a declarat duminica numarul doi al puterii chaviste, citat de AFP."Procuratura…

- Confruntarile in capitala Venezuelei au erupt, intre trupele care il sprijina pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro si altele care ar fi trecut de partea opozantului Juan Guaido. Imagini transmise de...

- Partidul la putere in Venezuela, PSUV, a lansat marti un apel la noi manifestatii, pe 27 aprilie si 1 Mai, pentru a contracara apelurile la mobilizare lansate de opozantul Juan Guaido care doreste sa mentina presiunea asupra guvernului condus de Nicolas Maduro, transmite AFP. "Dorim sa ii chemam pe…

- Liderul Adunarii Naționale, Juan Guaido, a fost deposedat de imunitatea sa marți de catre corpul legislativ, loial președintelui Nicolas Maduro. Aceasta acțiune deschide calea catre procesul de condamnare al liderului și catre potențialul sau arest pentru presupuse acte de violare a Constituției, potrivit…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat marti ca se teme ca va fi arestat in zilele urmatoare dupa decizia Curtii Supreme de a-i ridica imunitatea parlamentara, informeaza AFP. "Ei pot incerca sa ma rapeasca", a declarat jurnalistilor Guaido, recunoscut ca presedinte interimar…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat sambata ca este de acord cu organizarea de alegeri legislative anticipate in acest an. Alegerile au fost cerute de Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri. Președintele a declarat, sambata in Caracas, in fața unei mulțimi de simpatizanți ca ”Sunt…