Venezuela: Criza continuă Criza economica se accentueaza, iar discutiile dintre delegatiile guvernului si opozitie, abia încheiate la Barbados, nu au produs rezultate tangibile. Tensiunea din Venezuela ramâne la cote înalte, iar situatia economica nu da semne de îmbunatatire. Vaticanul relanseaza apelul la dialog, iar Papa Francisc pune din nou reflectoarele asupra tarii sud-americane, cerând partilor sa gaseasca o întelegere pentru binele populatiei, potrivit Il Sole 24, citat de Rador.



