Venezuela: Confruntare între susținătorii lui Maduro și cei ai lui Guaido De joi dupa-masa, capitala si aproape toate cele 23 de state in care este impartita Venezuela se confrunta cu jafuri, cu dificultati in spitale - unde generatoarele pot asigura doar urgentele, cu zboruri anulate, suspendarea cursurilor in scoli si intreruperea lucrului, ca urmare a lipsei electricitatii. Fara energie, nu functioneaza nici pompele de apa curenta, nici telefoanele fixe, nici internetul. "A trebuit sa gatim putinele alimente sarate pe care le aveam, ca sa nu se strice prea repede. Dormim afara, nu avem retea telefonica, toate magazinele sunt inchise. E haos", a relatat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

