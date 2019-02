Stiri pe aceeasi tema

- Compania petroliera de stat din Venezuela, PDVSA, a transmis clientilor sai sa depuna veniturile din vanzarea de petrol intr-un cont deschis recent la Gazprombank AO din Rusia, potrivit unor surse si a unui document consultat de Reuters.

- Suporterii opoziției din Venezuela vor ține sâmbata manifestații în toata țara pentru a-și arata sprijinul pentru auto-proclamatul președinte Juan Guaido și pentru a protesta contra liderului socialist Nicolas Maduro, transmite Reuters. Mobilizarea populara este menita sa mențina…

- Doi jurnalisti francezi au fost arestati in legatura cu relatarile despre criza politica din Venezuela si ambasada Frantei actioneaza pentru eliberarea lor, a declarat miercuri o sursa diplomatica, relateaza Reuters. 'Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela ', a declarat…

- Presedintele Donald Trump i-a avertizat miercuri pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Venezuela, avand in vedere criza politica din aceasta tara si in conditiile in care Statele Unite si alte tari l-au recunoscut ca presedinte interimar pe opozantul Juan Guaido, relateaza Reuters. …

- Statele Unite ii contesta legitimitatea lui Maduro, un socialist aflat la putere din 2013, ca presedinte al natiunii bogate in petrol si il sustin pe liderului opozitiei, Juan Guaido, seful Adunarii Nationale din Venezuela.

- Statele Unite intenționeaza sa adauge Venezuela pe la lista statelor care finanțeaza acte de terorism internațional, insa momentan nu a fost luata nicio decizie finala, informeaza Reuters, citand o sursa familiarizata cu procesul deliberativ.