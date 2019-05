Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise și cel puțin zece au fost ranite dupa ce au fost trase mai multe focuri de arma intr-o inchisoare din apropierea orașului Guatemala, a declarat un oficial al serviciilor de urgența locale, scrie Reuters.

- Sapte persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabusit in apropiere de capitala Venezuelei, Caracas, a informat Ministerul Apararii din Venezuela prin intermediul unui comunicat, scrie mediafax.ro.

- Elicopter prabusit in Venezuela. Șapte persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in apropiere de capitala Venezuelei, Caracas, a informat Ministerul Apararii din Venezuela prin intermediul unui comunicat, relateaza Reuters. Elicopterul decolase din Caracas…

- Cel putin 69 de persoane au fost ranite, dintre care doua de gloante, in altercatiile care au survenit marti la Caracas in cursul manifestatiilor in sprijinul unui grup de soldati care s-au raliat opozantului Juan Guaido, au anuntat serviciile medicale din capitala Venezuelei, noteaza AFP, potrivit…

- Cel putin 69 de persoane au fost ranite, dintre care doua de gloante, in altercatiile care au survenit marti la Caracas in cursul manifestatiilor in sprijinul unui grup de soldati care s-au raliat opozantului Juan Guaido, au anuntat serviciile medicale din capitala Venezuelei.

- Cel putin 69 de persoane au fost ranite, dintre care doua de gloante, in altercatiile care au survenit marti la Caracas in cursul manifestatiilor in sprijinul unui grup de soldati care s-au raliat opozantului Juan Guaido, au anuntat serviciile medicale din capitala Venezuelei, noteaza AFP. Potrivit…

- Cel putin 15 oameni au murit miercuri in provincia siriana Idlib intr-o explozie produsa in apropierea unei piete din orasul Jisr al-Shoughour, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de dp...

- Cel puțin 15 persoane au murit in spitalele din Venezuela, din cauza celei mai grave pene de curent din istoria recenta a țarii. Președintele Adunarii Naționale și președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anunțat duminica ca va cere Parlamentului sa decreteze "stare de urgența" din cauza…