- Festivalul Rock in Rio 2020, la care vor participa numeroase staruri internationale si peste 700.000 de spectatori in cadrul a sapte zile de concerte, debuteaza vineri cu headlineri precum Drake si Iron Maiden si actiuni sociale ce vizeaza in special protejarea Amazoniei, informeaza AFP. Acest amplu…

- Cutitul cu care presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost injunghiat in urma cu un an, in timpul campaniei electorale, va fi expus intr-un muzeu, fiind considerat de un judecator ca obiect cu „valoare...

- Jair Bolsonaro a atacat-o pe Michelle Bachelet, înaltul comisat ONU pentru drepturile omului, abordând subiectul dictaturii din Chile, în timpul careia ea și parinții sai au fost torturați, dupa ce ea a criticat crimele comise de poliție și spațiul tot mai mic pentru democrație din…

- O mare parte din populatia Braziliei dezaproba politica presedintelui Jair Bolsonaro, inregistrandu-se o scadere semnificativa a popularitatii acestuia in ultimele sase luni, conform unui sondaj dat publicitatii luni, informeaza AFP. Doar 41% din persoanele chestionate aprobau in august…

- Pe fondul unei condamnari tot mai mari la nivel mondial, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui numar record de incendii care se raspandesc in padurea amazoniana, informeaza Reuters.

- ​​Incendiile din Padurea Amazoniana pot afecta unul dintre cele mai mari acorduri comerciale, cel dintre Mercosur, alianța a statelor din America de Sud, și Uniunea Europeana. Franța și Irlanda au anunțat deja ca nu vor semna angajamentul daca Brazilia nu se implica mai mult în stingerea incendiilor,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera, în contextul incendiilor din Padurea Amazoniana, ca omologul sau din Brazilia, Jair Bolsonaro, "a mintit" în legatura cu angajamentele de protejare a mediului, astfel ca Franta si Irlanda blocheaza Acordul cu Piata Comuna a Sudului…

- Activiștii pentru mediu din Brazilia au criticat miercuri afirmațiile președintelui Jair Bolsonaro, care a spus ca organizațiile non-guvernamentale provoaca incendiile din padurea tropicala amazoniana pentru a-i strica imaginea, dupa ce acesta a taiat bugetul, scrie Aljazeera,