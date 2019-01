Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump l-a recunoscut pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza AFP. "Am decis sa rup relatiile diplomatice si politice cu…

- Venezuela este in pregul unui razboi civil! Potrivit BNL News, Garda Naționala din Venezuela a iceput sa trga cu muniție de razboi protestatarii anti-Maduro, imediat dupa ce Juan Guaido a s-a autoproclamat 'presedintele in exercitiu' al tarii. Afirmațiile sunt confirmate și de imaginile ce au aparut…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…

- Secretarul Apararii, Jim Mattis, va parasi postul "la sfarsitul lui februarie", a scris Donald Trump joi pe Twitter, la o zi dupa anuntul retragerii americane din Siria, transmite AFP. "Un nou secretar al Apararii va fi numit in viitorul apropiat", a adaugat presedintele american.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a exprimat, intr-un mesaj pe Twitter, solidaritatea "intregii natiuni" cu orasul Strasbourg unde marti seara a avut loc un atac armat care a facut trei morti si circa 10 raniti, relateaza AFP. "Solidaritatea intregii natiuni pentru Strasbourg, victimele…

- Columbia nu se va lasa "provocata" de manevrele militare comune ale Venezuelei si Rusiei anuntate de Caracas, a afirmat marti ministrul columbian al apararii, Guillermo Botero, relateaza AFP preluata de Agerpres."Columbia nu este o tara provocatoare, ea nu provoaca si nu se va lasa provocata",…