Venezuela: Arestarea pentru complot a unui fost demnitar important din epoca Hugo Chavez

- Hiperinflatia intalneste tehnologia: Venezuela saraca in cash asista la boom in aplicatii de plata. Widerven Villegas si fratele sau spala aproximativ 30 de masini pe zi la o parcare din Caracas. Desi percep mai putin de 50 de centi, nimeni nu-i plateste in numerar. In centre tehnologice de la San Francisco…

- Alegerile prezidentiale anticipate din Venezuela, programate la data de 22 aprilie, au fost amanate, vineri, cu o luna, a anuntat Consiliul National Electoral de la Caracas, relateaza site-ul BBC News.

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP.Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza AFP, citata de Agerpres.

- O fotografie realizata de venezueleanul Ronaldo Schemidt, care prezinta incendierea accidentala a unui manifestant al opozitiei in timpul protestelor din Caracas, face parte dintre cele sase instantanee nominalizate miercuri la Amsterdam in cadrul concursului World Press Photo 2018, relateaza EFE. Instantaneul…

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- Deputatii europeni au cerut joi ca sanctiunile care vizeaza Venezuela sa fie extinse catre presedintele Nicolas Maduro, avertizand ca Uniunea Europeana nu recunoaste alegerile din tara latinoamericana decat daca sunt libere, relateaza AFP. Cu 480 de voturi ''pentru'', 51 ''impotriva'' si 70 de ''abtineri'',…

- Statele Unite, Mexicul si Canada studiaza deja modalitati de atenuare a impactului asupra rafinariilor din Caraibe si din SUA, in caz ca Washingtonul va adopta sanctiuni in domeniul petrolier impotriva Venezuelei, a declarat miercuri secretarul de stat american, Rex Tillerson, inainte de sosirea in…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, sustine ca Statele Unite iau in considerare interzicerea importurilor de petrol din Venezuela. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra…

- Un avocat in varsta de 85 de ani din Venezuela, fost militant impotriva dictaturii militare din anii 50, a fost arestat vineri de ofiteri de informatii, au anuntat apropiatii acestuia, transmite Reuters. Enrique Aristeguieta, ultimul supravietuitor al unui grup clandestin care a luptat impotriva…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Liberalii nu sunt de acord cu niciuna dintre propunerile de ministri din cabinetul Dancila și spun ca vor vota impotriva celui de al treilea executiv PSD - ALDE din ultimul an. Și Uniunea Salvati Romania anunta ca va vota impotriva investirii Guvernului Dancila.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Venezuela a anuntat joi ca il declara pe ambasadorul Spaniei "persona non grata", la cateva zile dupa ce Uniunea Europeana a impus sanctiuni asupra unor inalti oficiali ai guvernului socialist de la Caracas, informeaza Reuters.Masura de expulzare a ambasadorului Isus Silva Fernandez vine ca…

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale înainte de sfârsitul lunii aprilie, considerând ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta de la Caracas,…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Uniunea Europeana a aprobat, luni, sanctiuni impotriva a sapte oficiali de rang inalt, din Venezuela, pentru incalcarea drepturilor omului, inclusiv impotriva sefului serviciilor de informatii, pe care Blocul comunitar il acuza de tortura, informeaza site-ul postului France24. Ministrul de interne Nestor…

- Ministrii de externe din statele Uniunii Europene au decis, luni, sa impuna inghetarea activelor bancare si interdictii de calatorie impotriva a sapte colaboratori apropiati ai presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ca raspuns la cazurile de incalcare a legii de regimul de la Caracas pe fondul…

- Criza economica din Venezuela i-a adus la disperare pe localnici. Multi tineri din Caracas s-au apucat sa caute aur si argint intr-un rau in care se scurg deseuri. Ulterior, acestia vand metalele pretioase si isi cumpara mancare.

- Cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) au dat joi unda verde pentru noi sanctiuni ca raspuns la reprimarea opozitiei din Venezuela, primele sanctiuni ce vizeaza inalti oficiali ai regimului lui Nicolas Maduro, transmite AFP care citeaza o sursa de informatie europeana. Miercuri,…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate luni dimineata…

- Trezoreria Statelor Unite a anuntat, vineri, ca va impune sanctiuni impotriva a patru oficiali din Venezuela, pe motiv ca acestia ar fi fost implicati in represiunile luate de regimul condus de Nicolas Maduro asupra poporului venezuelean, relateaza The Hill.

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat vineri sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, pe motiv de coruptie si implicare in represiuni sub regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP. Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, citat intr-un comunicat al institutiei,…

- De cand a ineput sa intreprinda aceasta miscare, Diaz a parasit tara si calatoreste de-a lungul Americii Latine, intalnindu-se cu lideri regionali, in incercarea de a-l aduce in fata justitiei pe Maduro, acuzandu-i administratia, si chiar pe presedinte, de diverse fapte de coruptie. Ortega Diaz, o…

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Locuitorii Venezuelei au iesit pe strazi pentru a manifesta fata de lipsa jambonului de porc, aliment indispendabil pentru masa de Revelion, informeaza AFP. "Vrem jambonul nostru de porc. Nu am avut nici de Craciun si nu vom avea nici de Anul Nou", au strigat locuitorii din capitala Caracas.

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- Canada a anuntat luni ca ambasadorul venezuelean nu mai este "binevenit" si l-a declarat "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri, ca represalii la expulzarea, in urma cu doua zile, a insarcinatului cu afaceri canadian de catre Venezuela, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Ambasadorul…

- Canada a anuntat luni ca ambasadorul venezuelean nu mai este "binevenit" si l-a declarat "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri, ca represalii la expulzarea, in urma cu doua zile, a insarcinatului cu afaceri canadian de catre Venezuela, relateaza AFP. Ambasadorul Venezuelei fusese…

- Venezuela i-a declarat "persona non grata" pe ambasadorul Braziliei, Ruy Pereira, si pe insarcinatul cu afaceri al Canadei, Craib Kowalik, a anuntat sambata presedinta Adunarii Nationale Constituante (ANC) de la Caracas, Delcy Rodriguez, transmite AFP.In cadrul "competentelor Adunarii Constituante,…

- Venezuela i-a declarat "persona non grata" pe ambasadorul Braziliei, Ruy Pereira, si pe insarcinatul cu afaceri al Canadei, Craib Kowalik, a anuntat sambata presedinta Adunarii Nationale Constituante (ANC) de la Caracas, Delcy Rodriguez, transmite AFP. In cadrul "competentelor Adunarii…

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Sunt in studiu aliante…

