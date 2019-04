Venezuela are din nou curent electric, dupa o noua pana masiva Guvernul venezuelean a anuntat miercuri ca a fost restabilit curentul electric in intreaga tara, insa cu cateva intreruperi programate, potrivit acestuia, la mai putin de 24 de ore dupa o noua pana masiva.



"Asiguram furnizarea de energie electrica pe intreg teritoriul national", a declarat ministrul comunicatiilor, Jorge Rodriguez, intr-un discurs transmis la televiziunea de stat, prima interventie guvernamentala de la inceputul intreruperilor in furnizarea energiei electrice, relateaza AFP.



Ministrul a atribuit ultima pana masiva, care a avut loc la orele 03.20 GMT, unei defectiuni… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

