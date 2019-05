Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat joi, in Brazilia, ca doreste sa se intoarca la Caracas ''in urmatoarele zile, in pofida amenintarilor'' pe care le-a primit pentru ca a ignorat interdictia judiciara de a iesi din tara, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare…

- Zeci de persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite in confruntarile militare produse la frontiera Venezuelei cu Brazilia, afirma un primar disident, Emilio Gonzalez, in timp ce senatorul american Marco Rubio a sugerat asemanari intre presedintele Nicolas Maduro si Nicolae Ceausescu.In…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Forțele armate ale regimului de la Caracas au deschis focul împotriva civililor la granița cu Brazilia. Tensiunile au explodat, în așteptarea transportului de ajutor umanitar american care ar trebui sa soseasca în Venezuela, sâmbata.

- Soldații venezueleni au deschis focul vineri asupra cetațenilor indigeni, aproape de granița cu Brazilia, omorand doua persoane, in timp ce președintele Nicolas Maduro incearca sa blocheze aducerea ajutoarelor umanitare intr-o țara devastata economic, relateaza Reuters. Statele Unite, care se afla printre…

- Oficialii din Venezuela au declarat ca o femeie a fost ucisa și zeci de oameni au fost raniți, intr-o confruntare cu forțele de securitate de la granița cu Brazilia. Femeia care și-a pierdut viața se ...

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…

- Autoritatile venezuelene au ordonat marti inchiderea frontierei maritime cu insula olandeza Curacao, in nordul Venezuelei, unde opozantul Juan Guaido asteapta livrarea unui ajutor umanitar american, a facut cunoscut un responsabil militar, citat de AFP. "Afirmativ", a raspuns, fara sa ofere…