- Fostul sef al serviciului de informatii din Venezuela a afirmat ca a "sacrificat totul" pentru "a lupta impotriva coruptiei", cu ocazia primei sale luari publice de cuvant dupa ce i-a intors spatele presedintelui Nicolas Maduro si a dezertat, intr-o inregistrare video difuzata joi, relateaza AFP…

- Elicopter prabusit in Venezuela. Șapte persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in apropiere de capitala Venezuelei, Caracas, a informat Ministerul Apararii din Venezuela prin intermediul unui comunicat, relateaza Reuters. Elicopterul decolase din Caracas…

- ​​Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela, a anunțat, într-o înregistrare postata de Twitter ca începe „faza finala” a înlaturarii lui Nicolas Maduro. ​„Armata a luat decizia corecta”, a spus Guaido, în spatele caruia se pot vedea persoane îmbracate…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama ''imperialismului american'' o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite DPA. Intr-un mesaj pe Twitter, Maduro a scris despre "razboiul electric anuntat si dirijat de…

- Opozantul Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, a cerut joi Europei sa intensifice sanctiunile financiare impotriva regimului presedintelui Nicolas Maduro, la o zi de la expulzarea ambasadorului Germaniei, acuzat de ''ingerinta'', relateaza AFP. Tarile europene…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat joi, in Brazilia, ca doreste sa se intoarca la Caracas ''in urmatoarele zile, in pofida amenintarilor'' pe care le-a primit pentru ca a ignorat interdictia judiciara de a iesi din tara, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare…

- Statele Unite ale Americii /SUA/ au afirmat sambata ca ''vor trece la fapte'' pentru a sustine democratia in Venezuela, calificand totodata drept ''brute'' fortele de securitate ale presedintelui Nicolas Maduro care au deschis focul impotriva unor manifestanti, relateaza AFP.''SUA vor trece…

- Opozantul Juan Guaido, recunoscut de circa 50 de tari ca presedinte interimar al Venezuelei, i-a atentionat duminica pe militari ca a impiedica intrarea ajutoarelor umanitare, depozitate in Columbia, ii transforma aproape in autorii unui genocid deoarece este o "crima impotriva umanitatii", relateaza…