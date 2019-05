Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela est 'pregatita' sa reziste in cazul unui atac militar al Statelor Unite ale Americii, a declarat luni, la Moscova, ministrul de externe Jorge Arreaza, dupa intalnirea din ajun cu seful diplomatiei ruse. “Suntem pregătiţi pentru toate scenariile. Primul este diplomaţia,…

- Mike Pompeo si Serghei Lavrov se vor intalni, saptamana viitoare, in cadrul unei reuniuni a Consiliului Arctic programata in orasul finlandez Rovaniemi, pentru a discuta despre actualele probleme ale Venezuelei, precum și despre posibile soluții pentru stingerea crizei. Un oficial din SUA a declarat…

- Revolutia continua in Venezuela. Opozantul Juan Guaido a lansat miercuri un apel la greva generala si continuarea manifestatiilor in Venezuela in speranta de a il alunga de la putere pe presedintele Nicolas Maduro, care a promis sa ii pedepseasca pe "tradatorii" responsabili de revolta militara esuata…

- Venezuela a vandut aur in valoare de 400 milioane de dolari, in pofida extinderii sanctiunilor internationale destinate inghetarii activelor acestei tari sud-americane, au declarat pentru Bloomberg doua surse din apropierea acestui dosar, relateaza Agerpres. Vanzarea unei parti din rezerva de aur…

- Capitala venezueleana Caracas si alte 21 de state, dintre cele 23 existente, au ramas fara curent electric timp de aproape 20 de ore, incepand de joi seara, Nicolas Maduro invinuind Statele Unite pentru aceasta situatie, sustinand ca „razboiul energetic declarat de imperialistii americani“ impotriva…

- "Am ajuns la capatul rabdarii, nu mai putem suporta ca teritoriul sa fie folosit pentru atacuri impotriva Venezuelei. De aceea, am decis sa rup toate relatiile politice si diplomatice cu guvernul columbian fascist ai carui ambasadori si consuli au 24 de ore sa paraseasca Venezuela. Afara, oligarhii!",…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe a acuzat vineri Statele Unite și aliații sai din NATO ca au discutat despre cum sa înarmeze opoziția din Venezuela și ca Washingtonul desfașoara forțe speciale și echipament în apropierea națiunii din America de Sud, relateaza Reuters.Moscova a…