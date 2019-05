Adunarea Constituanta din Venezuela, alcatuit in intregime din sustinatori ai presedintelui socialist Nicolas Maduro, a anuntat ca si-a prelungit mandatul pana la sfarsitul lui 2020, relateaza AFP. Constituanta "stabileste functionarea Adunarii Constituante (...) cel putin pana la 31 decembrie 2020", potrivit decretului citit de presedintele acesteia, Diosdado Cabello. Masura a fost adoptata in unanimitate. Decretele sale sunt aplicabile imediat. Acest organ legislativ, instalat in august 2017, a fost la originea apelului pentru redactarea unei noi Constitutii pana in august 2019. Deocamdata insa…