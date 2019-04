Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Constituanta venezueleana i-a ridicat marti imunitatea si a autorizat urmarirea penala pentru uzurpare de functie impotriva presedintelui parlamentului, Juan Guido, recunoscut ca presedinte interimar de peste 50 de tari, relateaza AFP potrivit Agerpres. Adunarea Constituanta a votat…

- Liderul Adunarii Naționale, Juan Guaido, a fost deposedat de imunitatea sa marți de catre corpul legislativ, loial președintelui Nicolas Maduro. Aceasta acțiune deschide calea catre procesul de condamnare al liderului și catre potențialul sau arest pentru presupuse acte de violare a Constituției, potrivit…

- Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, nu are dreptul sa detina o functie publica timp de 15 ani, pedeapsa maxima permisa de lege, a declarat joi comisarul Elvis Amoroso, relateaza Reuters.

- Procurorul general din Venezuela a declarat ca a cerut Curtii Supreme sa deschida o ancheta impotriva liderului opozitiei, Juan Guaido, pentru presupusa implicare in sabotarea retelei nationale de distributie a energiei electrice. Vorbind la un post oficial de televiziune, Tarek William Saab, a spus…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters.

- Venezuela a raspuns sancțiunilor americane impuse companiei petroliere de stat ”Petroleos de Venezuela” (PDVSA) printr-o decizie a Curții Supreme care a blocat conturile bancare ale liderului opoziției, Juan Guaido, concomitent cu interzicerea pentru acestea de a parasi țara. Procuratura l-a acuzat…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…