- Adunarea Nationala venezueleana, controlata de opozitia fata de Nicolas Maduro, a aprobat marti reintegrarea Venezuelei in Tratatul Interamerican de Asistenta Reciproca (TIAR), o decizie care cauta sa acorde legalitate unei eventuale interventii militare straine in tara aflata in criza, relateaza…

- Administrația Trump a impus vineri sancțiuni fiului președintelui venezuelean, Nicolas ”Nicolasito” Maduro, pentru a intensifica presiunile asupra lui Nicolas Maduro, a anunțat Trezoreria SUA, potrivit Reuters preluataa de mediafax.Fiul lui Maduro a fost implicat in propaganda și cenzura impusa…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca Guvernul sau a dejucat un atac impotriva lui și a altor oficiali de rang inalt, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Ministrul de Informații, Jorge Rodriguez, a declarat ca foști soldați și polițiști au complotat pentru a il…

- Statele membre in Grupul de la Lima au respins joi apelul facut de președintele venezuelean Nicolas Maduro la organizarea unor alegeri anticipate pentru Adunarea Naționala din Venezuela, care este condusa de opoziție, relateaza Mediafax itand site-ul agenției Reuters.

- Premierul grec Alexis Tsipras a anuntat duminica organizarea de alegeri legislative anticipate in urma infrangerii formatiunii sale politice Syriza (stanga) in scrutinul europarlamentar, relateaza Reuters.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus organizarea de alegeri anticipate pentru Adunarea Nationala condusa de liderul opozitiei Juan Guaido, conform BBC preluat de news.roVorbind in fata sustinatorilor la Caracas, Maduro nu a stabilit o data pentru vot, care ar urma sa aiba loc in…

