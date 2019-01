Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat marti guvernul american ca a ordonat "o lovitura de stat fascista", acuzatii formulate la o zi dupa reprimarea unei revolte militare si in ajunul unor manifestatii pro si antiguvernamentale, informeaza miercuri AFP preluata de Agerpres. In cadrul…

- Guvernul Venezuelei a anuntat luni ca a suprimat o mica revolta militara dupa ce un grup de ofiteri au furat armament si au rapit mai multi oficiali, iar un videoclip postat online a aratat un sergent care cerea înlaturarea presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…

- Uniunea Europeana a denuntat joi noul mandat al presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa "alegeri nedemocratice" si a amenintat sa adopte "masuri corespunzatoare" in caz de noi incalcari ale drepturilor omului si statului de drept, relateaza AFP. "Presedintele Maduro incepe joi un nou mandat bazat…

- SUA nu vor recunoaste legitimitatea presedintelui venezuelean recent reales Nicolas Maduro si va creste presiunea impotriva regimului sau, a declarat joi consilierul pentru securitatea nationala al Casei Albe, John Bolton, citat de AFP. 'SUA nu vor recunoaste investitura nelegitima a dictatorului…

- Un judecator al Curtii Supreme din Venezuela, Tribunalul Suprem de Justitie (TSJ), a declarat ca s-a autoexilat in Statele Unite pentru ca nu vrea sa valideze depunerea juramantului de catre presedintelui...

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…