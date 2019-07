Guvernul si opozitia din Venezuela au cazut de acord asupra infiintarii unei platforme de dialog permanent, dupa ce au incheiat o sesiune de negocieri in Barbados, a anuntat joi o sursa oficiala norvegiana, relateaza AFP. "A fost infiintata o platforma care va lucra continuu si rapid, pentru a se ajunge la o solutie negociata si in cadrul posibilitatilor oferite de Constitutie", a mentionat Ministerul norvegian de Externe intr-un comunicat dat publicitatii la Caracas. Delegatiile guvernului si opozitiei s-au reunit de luni in Barbados pentru a treia runda de negocieri cu incepere din mai, sub…