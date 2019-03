Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela continua sa fie paralizata de o pana de curent la nivel national, cea mai severa din istoria tarii. Guvernul afirma ca aceasta ar fi fost cauzata de Statele Unite, in timp ce opozitia da vina pe incompetenta si coruptia autoritatilor. Baricade ridicate in semn de protest in Caracas, cetateni…

- Ministrul venezuelean al Apararii, Vladimir Padrino López, a acuzat Statele Unite ale Americii ca au planuit cea mai mare și lunga pana de curent din istoria recenta a țarii, care a stârnit teama ca criza ar putea intra într-o noua faza, relateaza The Guardian. Într-un mesaj…

- Venezuela a inchis scolile si a suspendat activitatea mai multor firme dupa ce in capitala Caracas si in alte orase importante a continuat pana de curent care a inceput joi din cauza unei probleme la principala centrala hidroelectrica a tarii sud-americane, scrie Reuters, potrivit news.ro.Mare…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…

- Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, va efectua vineri o vizita la Moscova unde va avea o serie de discuții cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat agenția de știri RIA, ultima dintr-o serie de vizite efectuate de oficiali venezueleni în Rusia, relateaza Reuters, potrivit…

- "Cei care incearca sa fie presedinti aici in Venezuela (...) vor trebui sa treaca peste cadavrele noastre", a spus el in cadrul unui discurs televizat. Vladimir Padrino se referea la liderul opozitiei Juan Guaido, care a invocat Constitutia tarii pentru a-si asuma presedintia interimara si…

- Presedintele Nicolas Maduro a dat asigurari ca Venezuela isi va achita datoriile externe, liderul de la Caracas afirmand intr-un interviu acordat miercuri agentiei ruse de presa RIA, preluata de Reuters, ca tara sa isi onoreaza intotdeauna obligatiile, relateaza Agerpres.Citește și: Apple…

- Statele Unite ii contesta legitimitatea lui Maduro, un socialist aflat la putere din 2013, ca presedinte al natiunii bogate in petrol si il sustin pe liderului opozitiei, Juan Guaido, seful Adunarii Nationale din Venezuela.