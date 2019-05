Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a afirmat luni, intr-un interviu pentru AFP, ca unele persoane care se declarasera gata sa ii urmeze apelul la revolta militara martea trecuta impotriva presedintelui Nicolas Maduro "nu s-au tinut de cuvant", dand asigurari in acelasi timp ca schimbarea este…

- Venezuelenii s-au adunat pentru proteste masive dupa ce liderul opozitiei Juan Guaido a cerut noi demonstratii, scrie BBC.Evenimentele au loc la o zi dupa ce presedintele socialist Nicolas Maduro a informat ca a oprit „o tentativa de lovitura de stat” a opozitiei.

- Cel putin 69 de persoane au fost ranite, dintre care doua de gloante, in altercatiile care au survenit marti la Caracas in cursul manifestatiilor in sprijinul unui grup de soldati care s-au raliat opozantului Juan Guaido, au anuntat serviciile medicale din capitala Venezuelei, noteaza AFP, potrivit…

- Statele Unite considera lansarea unui zbor direct Teheran-Caracas de catre compania privata iraniana Mahan Air drept un "gest motivat politic" si "nu exista motive comerciale", a declarat luni un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Iranul se alatura astfel Chinei si Rusiei, care au…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Guvernul Venezuelei condus de presedintele Nicolas Maduro a blocat marti podul Tienditas ce leaga Venezuela de Columbia si care reprezinta unul din cele 3 puncte de colectare a ajutoarelor umanitare internationale cerute de Juan Guaido, relateaza CNN.