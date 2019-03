Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Veneția au adoptat proiectul de impunere a unei taxe de intrare pentru turiștii de o zi, care se va ridica inițial la 3 euro, incepand din luna mai, a declarat primarul orașului italian, Luigi Brugnaro, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Veneția devine primul oraș italian unde…

