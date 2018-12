Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Al Pacino va interpreta rolul principal intr-o noua adaptare cinematografica a piesei de teatru "Regele Lear", de William Shakespeare, a anuntat sambata site-ul indiewire.com. Dupa ce a interpretat personajul Shylock in filmul "Negutatorul din Venetia" (2004), starul american,…

- Recomandarile Comisiei de la Venetia cu privire la legile justitiei au confirmat temerile opiniei publice romanesti si europene cu privire la starea valorilor si principiilor europene, si in special cu privire la starea statului de drept in Romania.

- "I-am solicitat președintelui sa nu accepte un ministru al Justiției care nu-și asuma sa implementeze recomandarile Comisiei de la Veneția. Am abordat și subiectul acelui referendum pe justiție așteptat in societate și sprijinirea inițiativei Fara Penali care se afla in procedura parlamentara,…

- La cel putin trei articole importante din legislatia penala, autoritatile romanesti au transmis Comisiei de la Venetia versiuni diferite in limba engleza fata de textele adoptate de Parlament, cu scopul de a prezenta variante mai moderate si mai conforme standardelor internationale, relateaza Adevarul.

- Biroul Permanent National al PSD se va reuni, miercuri, pentru a stabili strategia privind invitatia pe care seful statului a adresat-o partidelor parlamentare, pentru consultari, pe tema justitiei, in urma raportului critic al Comisiei de la Venetia. In sedinta se va stabili in primul rand daca se…

- Comisia de la Venetia atrage atentia ca prevederile propuse infractiunii de abuz in serviciu par sa creeze intr-adevar, fara o justificare convingatoare, premisele pentru o dezincriminare de facto a multor fapte avand legatura cu aceasta infractiune,...

- Presedintele Comisiei privind legislatia din justitie, Florin Iordache, a declarat luni la RFI ca este dezamagit de Comisia de la Venetia si ca parlamentarii nu vor tine cont de toate recomandarile forului european.